Доля женщин в украинском IT выросла до 24%

Доля женщин, занятых в украинских IT-компаниях на август 2022 года, составляет 24%. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией GlobalLogic ко Дню равенства женщин, сообщает AIN.ua.

Доля женщин-специалистов в украинском IT за последние 10 лет выросла в три раза. При этом 30% руководящих должностей в компаниях этой индустрии занимают именно женщины.

По данным самой компании, с ней в Украине сотрудничают 1769 женщин, и это составляет более четверти всех ее специалистов. Средний возраст специалисток составляет 33 года, однако среди IT-специалистов есть и женщины старше 60 лет. Треть высших руководящих должностей в компании занимают женщины, аналогично общему тренду по индустрии.

81% женщин в IT-сфере имеют технические специальности. Большинство респондентов начинало свой путь в индустрии с trainee или junior позиции, однако сейчас имеет профессиональный уровень senior, lead или даже AVP (младший вице-президент).