Энергоатом: ЗАЭС снова работает на Украину
В Энергоатоме сообщили, что Запорожская АЭС снова производит электроэнергию в украинскую сеть – один из остановленных в четверг энергоблоков ЗАЭС подключен к энергосети и продолжается набор мощности.
Энергоблок был подключен в пятницу, 26 августа 2022 года, в 14:04. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет.
Ранее в ведомстве сообщали, что по состоянию на утро 26 августа все шесть энергоблоков Запорожской атомной электростанции отключены.