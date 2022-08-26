Энергоатом: ЗАЭС снова работает на Украину

В Энергоатоме сообщили, что Запорожская АЭС снова производит электроэнергию в украинскую сеть – один из остановленных в четверг энергоблоков ЗАЭС подключен к энергосети и продолжается набор мощности.

Энергоблок был подключен в пятницу, 26 августа 2022 года, в 14:04. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет.

Ранее в ведомстве сообщали﻿, что по состоянию на утро 26 августа все шесть энергоблоков Запорожской атомной электростанции отключены.