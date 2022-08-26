ОК "Юг": ВСУ нанесли удары по Дарьевскому мосту и атаковали скопление оккупантов

ВСУ нанесли удары по Дарьевскому мосту через речку Ингулец и атаковали вертолетами Ми-8 скопление оккупантов и техники РФ в районе Высокополья, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования Юг в Facebook.

В командовании пишут, что пара украинских Ми-8 утром в пятницу, 26 августа, нанесли результативный удар по сосредоточения живой силы и вооружения в районе Высокополья Херсонской области.

Также, по данным ОК, войска РФ перестали эксплуатировать Дарьевский мостом, после выполнения огневых задач ВСУ.

Украинские силы подтверждают ликвидацию 27 оккупантов и 120 мм мобильный миномет РФ. Остальные потери доразведываются.

23 июля сообщалось, что ВСУ нанесли удар по Дарьевскому мосту, который оккупанты использовали для переброски техники во временно оккупированных районах Херсонской области.

ВСУ утверждали, что держат полный огневой контроль над транспортными артериями, по которым оккупанты могут пополнять свои резервы в Херсонской области.