Шмыгаль рассказал, когда Украина присоединится к "таможенному безвизу" с ЕС
Объединенный комитет Конвенций о совместном транзите (NCTS) и упрощении формальностей принял официальное решение пригласить Украину присоединиться к ним с 1 октября 2022 года, сообщает Новое время.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Facebook.
Таким образом, Украина станет 36-м государством-участником Конвенций.
Конвенция объединяет страны европейского региона (ЕС, ЕАСТ, Турция, Македония и Сербия), которые ввели единые для всех договорных сторон правила декларирования и контроля за транзитными перемещениями товаров с использованием NCTS.
«Таможенный безвиз» — это более быстрое перемещение товаров между странами Европейского региона, меньше бюрократии на самой таможне, меньше возможностей для злоупотреблений, обмен данными с соседними таможнями фактически в режиме реального времени", — объяснил Шмыгаль.
Глава правительства подчеркнул, что для Украины это уже четвертый «безвиз» в этом году после «энергетического безвиза» в марте и «транспортного» и «экономического» летом.
Неделей ранее Верховная Рада приняла закон о «таможенном безвизе», который приближает украинское таможенное законодательство к законодательству Евросоюза.