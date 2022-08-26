Шмыгаль рассказал, когда Украина присоединится к "таможенному безвизу" с ЕС

Объединенный комитет Конвенций о совместном транзите (NCTS) и упрощении формальностей принял официальное решение пригласить Украину присоединиться к ним с 1 октября 2022 года, сообщает Новое время.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Facebook.

Таким образом, Украина станет 36-м государством-участником Конвенций.

Конвенция объединяет страны европейского региона (ЕС, ЕАСТ, Турция, Македония и Сербия), которые ввели единые для всех договорных сторон правила декларирования и контроля за транзитными перемещениями товаров с использованием NCTS.

«Таможенный безвиз» — это более быстрое перемещение товаров между странами Европейского региона, меньше бюрократии на самой таможне, меньше возможностей для злоупотреблений, обмен данными с соседними таможнями фактически в режиме реального времени", — объяснил Шмыгаль.

Глава правительства подчеркнул, что для Украины это уже четвертый «безвиз» в этом году после «энергетического безвиза» в марте и «транспортного» и «экономического» летом.

Неделей ранее Верховная Рада приняла закон о «таможенном безвизе», который приближает украинское таможенное законодательство к законодательству Евросоюза.