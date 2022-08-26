AP: Россия получила от Ирана сотни беспилотников, которые может использовать в Украине

Страна-агрессор Россия получила от Ирана "сотни" беспилотников, которые могут быть использованы в полномасштабной войне против Украины, несмотря на предупреждения США, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителей западной разведки, которые говорили на условиях анонимности.

Неизвестно, начала ли Россия применять иранские беспилотники в Украине, но, судя по всему, они находятся в рабочем состоянии и готовы к использованию, заявили собеседники AP.

Как пишет агентство, такая информация появилась на фоне переговоров о возобновлении ядерного соглашения с Ираном от 2015 года, из которого США вышли в 2018 году. Противники переговоров говорят, что отмена санкций против Тегерана, которая будет результатам возвращения к соглашению, может позволить России усилить военные действия в Украине и обойти санкции, экспортируя нефть и другие энергоносители через Иран.

Колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус пишет, что Россия, вероятно, получила от Ирана беспилотники Shahed. Он отмечает, что сделка с Ираном «является признаком того, насколько серьезные проблемы с поставками оружия испытывает Москва» после шести месяцев полномасштабной войны. По словам представителей разведки, страна-агрессор не доверяет иранским лидерам и последовательно выступает против ядерных амбиций страны, поэтому сначала не хотела обращаться к Тегерану, но у нее не осталось выбора.

Представитель западной разведки предупредил, что Иран может помочь России обойти санкции, используя свою сеть подставных компаний и других финансовых учреждений, «став ключевым каналом оружия и денег», пишет колумнист WP.

Ранее CNN сообщил, что российские военные приступили к работе с иранскими ударными беспилотниками Shahed-191 и Shahed-129 и несколько недель проходили обучение в Иране.

Американский Институт по изучению войны в сводке за 2 августа сообщал, что Иран мог отправить в Россию первую партию беспилотников на «полевые испытания» и может рассчитывать на получение взамен российских военных самолетов Су-35. Исследователи сослались на американский OSINT-аккаунт в Twitter, который цитировал анонимные иранские источники.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что Иран собирается в ускоренном порядке передать России до нескольких сотен беспилотников, в том числе способных нести вооружение. По данным Вашингтона, российская делегация в июле по меньшей мере дважды посещала аэродром Кашан в Иране и осматривала боевые беспилотники.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн-Амир Абдоллахиан заявил, что его страна не собирается поставлять оружие РФ. В Госдепе США пообещали ввести новые санкции против Ирана в случае решения передать беспилотники стране-агрессору.