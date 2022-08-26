РосСМИ: в Бердянске подорвали авто местного коллаборанта, он погиб

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области подорвали авто так называемого «замглавы ГАИ» Александра Колесникова. В результате взрыва он погиб, сообщает Новое время.

Об этом сообщает оккупационная «администрация» города в Telegram.

По их словам, взрыв раздался вблизи оздоровительного центра Криворожский горняк, а коллаборант скончался.

Оккупанты пишут, что взрывное устройство было закреплено на высоте более трех метров на дереве у забора Криворожского горняка.

По словам спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, подрыв авто Колесникова — это работа партизан.

"Работают партизаны. По предварительным данным, пострадал гауляйтер из местного ГАИ Александр Колесников (заместитель начальника)" , — пишет он.

Ранее сообщалось, что в среду, 24 августа, в Запорожской области подорвали автомобиль гауляйтера Михайловки Ивана Сушко, он погиб.