РосСМИ: в Бердянске подорвали авто местного коллаборанта, он погиб
Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области подорвали авто так называемого «замглавы ГАИ» Александра Колесникова. В результате взрыва он погиб, сообщает Новое время.
Об этом сообщает оккупационная «администрация» города в Telegram.
По их словам, взрыв раздался вблизи оздоровительного центра Криворожский горняк, а коллаборант скончался.
Оккупанты пишут, что взрывное устройство было закреплено на высоте более трех метров на дереве у забора Криворожского горняка.
По словам спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, подрыв авто Колесникова — это работа партизан.
"Работают партизаны. По предварительным данным, пострадал гауляйтер из местного ГАИ Александр Колесников (заместитель начальника)", — пишет он.
Ранее сообщалось, что в среду, 24 августа, в Запорожской области подорвали автомобиль гауляйтера Михайловки Ивана Сушко, он погиб.