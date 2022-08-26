Верещук назвала области, где планируют обязательную эвакуацию

Обязательную эвакуацию, кроме Донецкой области, планируют объявить на части территорий Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, сообщает Украинская правда.

Об этом заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона.

"Харьковская, Запорожская, Николаевская (в очереди на обязательную эвакуацию – ред.).

…Я не говорю обо всем регионе, но некоторые части будут нуждаться в обязательной эвакуации, и мы к ней тоже готовимся".

Верещук напомнила, что во время обязательной эвакуации государство бесплатно обеспечивает транспортировку, проживание, питание и медицинские услуги.

"Все, что нужно людям, чтобы пережить зиму, у них будет, и будет бесплатно" , - заверила она.

Также вице-премьер напомнила о выплатах для жителей областей, из которых проводится эвакуация.

"Если это обязательная эвакуация, 2200 грн на каждого человека сразу по прибытии поезда или другого транспортного средства, используемого при эвакуации. А также 2000 грн на каждого взрослого человека, 3000 грн на каждого ребенка или человека с инвалидностью" , - сказала она.

В конце июля правительство ввело обязательную эвакуацию жителей неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона.

11 августа Верещук сообщила, что обязательная эвакуация может распространиться и на другие регионы.