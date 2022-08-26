Лукашенко объяснил свое циничное поздравление с Днем Независимости Украины

Белорусский диктатор Александр Лукашенко попытался объяснить свое циничное поздравление с Днем Независимости Украины, сообщает Новое время.

Диктатор считает, что «лично у него» «сложились очень хорошие, добрые отношение с украинцами».

"Будь то западные, как их «западенцами» называют… Ничего в них плохого нет. Никакие они не «нацики" , — сказал он.

Однако, Лукашенко наговорил бреда о якобы «нациках» среди украинской власти.

"Начиная от тех, кто там „шпыняется“, курит, нюхает, пьет и потом вякает с экрана телевизора или в интернете. Вот это они, какая-то часть. А люди — хорошие. Это — наши люди" , — сказал он.

По словам диктатора, он «счел необходимым, как всегда, поздравить украинский народ».

"А то, что там кто-то в бешенство пришел — точно как по Шольцу, я на это даже внимания не обратил" , — сказал он.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко, поддерживающий кремлевскую агрессию против Украины, решил поздравить ее жителей с Днем Независимости.

Особый цинизм приветствия Лукашенко состоит в том, что на фоне ракетных обстрелов украинцев с территории Беларуси он пожелал им «мирного неба» и «толерантности».

Празднование 31-й годовщины Независимости Украины в 2022-м проходило не только в условиях войны с РФ, но и угрозы новых провокаций со стороны Кремля против мирного населения, в связи с чем массовые мероприятия по случаю праздника было решено не проводить.

Руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Наталья Гуменюк 21 августа сообщила, что российские войска накануне увеличили количествобоевых кораблей с крылатыми ракетами Калибр в Черном море.

О планах РФ нанести удары по гражданской инфраструктуре и государственным учреждениям подтвердило со ссылкой на данные разведки и агентство Reuters, а посольство США из-за данных угроз призвало своих граждан покинуть Украину.

В свою очередь президент страны Владимир Зеленский пообещал мощный ответ в случае увеличения количества российских ракетных ударов на День Независимости.