The Telegraph: сотрудники ЗАЭС рассказали, как их готовят к приезду МАГАТЭ

Спецслужбы России пытают работников оккупированной Запорожской АЭС, чтобы заставить их ничего не рассказывать инспекторам ООН о рисках безопасности на станции, сообщает Новое время.

﻿Об этом сообщает The Telegraph.

Люди, которые работают на станции или сумели убежать во время оккупации, сообщили журналистам, что на станции царит атмосфера страха. И их коллег неоднократно арестовывали.

"Мы встревожены возможным визитом представителей МАГАТЭ. Потому что россияне устроят провокации, а затем обвинят в этом Украину. Похоже, именно это они и планируют сделать" , — сказал неназванный украинский инженер.

Сотрудники также рассказали, что оккупанты планируют сократить до минимума присутствие украинского персонала станции.

"Они схватили наше руководство за яйца. Во время визита МАГАТЭ они планируют сократить до минимума присутствие нашего персонала и поставить нескольких их представителей в каждой комнате центра управления, которые будут громко кричать, что очень ждали „освобождения“ от режима в Киеве" , — добавил он.

26 августа генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о срочной необходимости направить миссию организации на захваченную Запорожскую АЭС.

25 августа Запорожская АЭС впервые в своей истории была отключена от энергосети из-за действий российских оккупантов.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. 22 августа оккупанты завезли дополнительные БТР и спецгрузовики в ремонтную зону станции. Всего на территории станции дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.

В последние недели оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщили, что Россия готовится в ближайшее время отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины.

16 августа глава Запорожской ОВА Александр Старух призвал жителей временно захваченного Энергодара эвакуироваться из-за обстрелов Россией Запорожской атомной электростанции. Он заявил, что в случае аварии придется эвакуировать около 400 тысяч человек из двух областей.

Украина призывает МАГАТЭ и ООН как можно быстрее отправить на Запорожскую АЭС международную миссию. Во время встречи с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем во Львове президент Владимир Зеленский обсудил с ним ядерную угрозу, которую провоцирует на Запорожской АЭС российская армия.

ООН готова поддержать любую миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, направленную через Киев. По данным Bloomberg, миссия может отправиться на станцию до 5 сентября.