Bloomberg: российские компании увеличили доходы, несмотря на санкции

Прибыли российских компаний во втором квартале выросли на 25%, несмотря на введенные Западом санкции, толкнувшие экономику РФ в рецессию, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно расчетам Sberbank CIB на основе данных Росстата, прибыль подскочила до 9,5 трлн рублей (144 млрд долл. в эквиваленте по среднему курсу). При этом рост в годовом исчислении превысил рост потребительских цен на 17% за этот период.

"Результаты второго квартала были очень хорошими, демонстрируя устойчивость российской экономики. Большой рост прибыли дает надежду на оживление корпоративных инвестиций", – пишут аналитики госкредитора.

Производственный сектор, особенно сильно пострадавший из-за санкционного прекращения импорта ключевых компонентов, все еще получил прибыль на 44%.

Доходы сферы транспортировки и хранения выросли на 168%.

Прибыли в недвижимости и строительстве выросли, как и доходы в гостиницах и общепите. Это объясняется тем, что россияне оставались дома из-за ограничения международного авиасообщения.

В то же время оптовая и розничная торговля пострадали от падения продаж, прибыль снизилась на 13%. Прибыль в добыче упала на 51%, поскольку санкции ударили по ключевым производителям.

В технологическом секторе, откуда массово ушли западные компании, доходы упали на 48%.

Напоминаем:

Российское вторжение в Украину отбросило экономику РФ на четыре года назад всего за один квартал после нападения.