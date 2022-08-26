ОВА: россияне обстреляли Зеленодольскую общину на Днепропетровщине

ОВА: россияне обстреляли Зеленодольскую общину на Днепропетровщине
Фото: Telegram

Россияне в пятницу четыре раза обстреляли Зеленодольскую общину на Днепропетровщине, ранена женщина, также удары наносились по Никопольскому району, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

"Российская армия уже четырежды обстреляла Зеленодольскую общину. Попали из "Ураганов" по ​​самому Зеленодольску и Большой Костромке.
Ранена 63-летняя женщина. Ей оказали помощь. Лечится дома. Есть разрушение жилья и производственных зданий предприятия.
Ударили россияне и по Никопольскому району. Масштабы разрушений выясняются".

За прошедшую ночь российские оккупанты девять раз обстреливали Днепропетровскую область – от вражеского огня страдали Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы.

24 августа россияне нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино на Днепропетровщине. Вследствие удара погибло 25 человек, из которых двое детей, еще 31 человек получил ранения.

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