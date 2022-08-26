Ляшко: Украина закупила достаточно препаратов на случай аварии на ЗАЭС

Украина закупила достаточно необходимых препаратов на случай возможной аварии на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление министра здравоохранения Виктора Ляшко на телемарафоне.

В частности, он заявил, что не нужно сейчас скупать йодид калия.

"Государство закупило в достаточном количестве препараты, которые позволят нам защитить щитовидную железу, чтобы радиационный йод не оказал негативного воздействия, и они будут выданы тогда, когда нужно" , - отметил он.

По его словам, все больницы в потенциальной зоне воздействия обеспечены этим препаратом. Причем это таблетки, в которых действующие вещества содержатся именно в тех пропорциях, которые нужны.

Напомним, разговоры о возможной аварии на ЗАЭС участились в связи с оккупацией и периодическими обстрелами территории станции. А вчера, например, АЭС впервые в истории была отключена от энергосистемы Украины.

При этом жителей Энергодара призывали не пить йод, поскольку ситуация с радиацией в городе находится в норме.