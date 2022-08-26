Зеленский пообщался с известным американским ведущим Джимми Фэллоном

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 26 августа, поговорил по видеосвязи с известным американским ведущим ток-шоу The Tonight Show, актером и комиком Джимми Фэллоном, сообщает Новое время.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента в Facebook, Зеленский и Фэллон обсудили возможное сотрудничество, которое позволит привлечь внимание мирового сообщества к полномасштабной войне, развязанной Россией в Украине.

"Время идет, и люди, к сожалению, привыкли даже к тому, что в Европе в XXI веке идет война. Нам нельзя этого допустить. Эту тему нужно постоянно поднимать наверх. И в этом нам могут помочь именно такие люди, как вы, Джимми" , — заявил Зеленский.

Президент пригласил Фэллона в Украину и сказал, что до войны иногда смотрел его шоу.