Зеленский пообщался с известным американским ведущим Джимми Фэллоном
Президент Владимир Зеленский в пятницу, 26 августа, поговорил по видеосвязи с известным американским ведущим ток-шоу The Tonight Show, актером и комиком Джимми Фэллоном, сообщает Новое время.
Как сообщает пресс-служба Офиса президента в Facebook, Зеленский и Фэллон обсудили возможное сотрудничество, которое позволит привлечь внимание мирового сообщества к полномасштабной войне, развязанной Россией в Украине.
"Время идет, и люди, к сожалению, привыкли даже к тому, что в Европе в XXI веке идет война. Нам нельзя этого допустить. Эту тему нужно постоянно поднимать наверх. И в этом нам могут помочь именно такие люди, как вы, Джимми", — заявил Зеленский.
Президент пригласил Фэллона в Украину и сказал, что до войны иногда смотрел его шоу.
"Сейчас мы переживаем очень темный период. И, казалось бы, сейчас совсем не до шуток. Но иногда именно юмор дает дополнительные силы двигаться вперед", — добавил он.