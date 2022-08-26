Верещук сообщила о поступлении в Украину первых писем от пленных

На днях в Украину прибыла первая партия писем, написанных украинскими военнопленными своим родным, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук в Telegram.

"По Женевским конвенциям наши военнопленные вправе отправлять и получать письма. Национальное информационное бюро (НИБ) Минреинтеграции начало соответствующую работу по организации переписки наших военнопленных с их родными. На днях в Украину прибыла первая партия писем. НИБ работает над их передачей родным военнопленных" , — написала вице-премьер.

Верещук поблагодарила Международный комитет Красного Креста за посредничество.

Напомним, 23 августа Европейский суд по правам человека в срочном порядке рассмотрел ходатайство Украины о соблюдении Россией прав пленных защитников Украины и распространил применение срочных указаний по межгосударственному делу "Украина против России" по военнопленным.