Посольство США просит американцев не посещать Украину на Рош ха-Шана

Граждан Соединенных Штатов Америки (США) призывают воздержаться от поездки в Украину на празднование Рош Ха-Шана - еврейского Нового года, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает посольство США.

В посольстве напомнили, что после вторжения России приостановили консульские услуги. Государственный департамент рекомендует гражданам США не ездить в Украину. А те, кто находятся в стране, должны безопасно покинуть ее или проявлять осторожность из-за возможности военных атак.

Если граждане США игнорируют рекомендации, то они должны предпринять следующие шаги:

Составить завещание и указать страховых бенефициаров

Обсудить с близкими план ухода/опеки над детьми, домашними животными, имуществом, вещами, неликвидными активами (коллекции, произведения искусства и т. д.), пожеланиями в отношении похорон и так далее

Оставить образцы ДНК у поставщика медицинских услуг

Разработать личный план обеспечения безопасности

Зарегистрировать поездку в программе Smart Traveler Enrollment Program (STEP)

Подготовить план действий в чрезвычайных ситуациях

Избегать демонстраций и скоплений людей

Отметим, в этом году Рош Ха-Шана отмечается 25-27 сентября. До войны тысячи паломников-хасидов на празднование еврейского Нового года посещали могилу цадика Нахмана в Умани (Черкасская область), которая считается святыней последователей хасидизма.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины обратилась к хасидам с настойчивым призывом воздержаться от паломничества из-за угрозы российских атак.