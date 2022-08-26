Мэр: на складах оккупантов под Мелитополем прогремело несколько взрывов
На военных складах войск РФ в районе временно оккупированного Мелитополя местные жители слышали несколько взрывов, сообщает Новое время.
Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram.
Он уточнил, что «очередной хлопок» произошел на вражеских складах на территории Новобогдановской ОТГ Мелитопольского района.
"Жители общины слышали несколько взрывов, сейчас наблюдается задымление", — пишет он.
Мэр Мелитополя добавил, что ждет подтверждения ликвидации базы оккупантов.
Накануне стало известно, что в Приазовском Мелитопольского района подорвали штаб российских оккупантов, где готовили псевдореферендум и выдачу паспортов РФ.