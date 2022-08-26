Руководитель ФРС США сигнализирует о готовности дальше повышать ставки

Глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил о решимости центрального банка США обуздать стремительную инфляцию путем повышения процентных ставок, ключевые рыночные индексы ответили падением, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Financial Times.

Пауэлл сказал, что успешное снижение инфляции, вероятно, приведет к более низкому экономическому росту на "длительный период". Как следствие, процентные ставки должны оставаться на уровне, которое "определенное время" будет сдерживать рост экономики.

После выступления Пауэлла фондовый рынок США резко упал: индекс S&P 500 упал на 2,2%, а технологический индекс Nasdaq Composite – на 2,7%.

"По всей вероятности, произойдет некоторое смягчение условий рынка труда", и при этом прогнозирует болезненный период для домохозяйств и предприятий. "Неспособность восстановить ценовую стабильность приведет к гораздо большей боли" , – подчеркнул он.

Существует также риск того, что инфляция будет оставаться слишком высокой в течение длительного времени, чем вызовет цепную реакцию, когда люди ожидают дальнейшего роста цен.

"Чем дольше продлится нынешняя волна высокой инфляции, тем больше вероятность того, что ожидания все более высокой инфляции закрепятся" , - предупредил он.

Комментарии Пауэлла побудили трейдеров изменить ожидания того, какого уровня может достичь в конце концов процентная ставка ФРС. Фьючерсные рынки в пятницу сигнализировали, что ФРС поднимет ставку федеральных фондов до 3,82% к марту следующего года.

Глава Федрезерва сказал, что в какой-то момент будет целесообразно замедлить темпы повышения процентных ставок. Но он скептически отнесся к последним данным, свидетельствующим о небольшом смягчении инфляции: "Улучшение за один месяц далеко не соответствует тому, что нужно будет увидеть комитет, прежде чем мы будем уверены, что инфляция движется вниз".

Напоминаем:

В июле потребительская инфляция в США замедлилась до 8,5% по сравнению с июлем прошлого года (в июне показатель достиг рекордных с ноября 1981 года 9,1%).

Федеральный резерв США вторично подряд повысил ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов до диапазона 2,25%-2,5%, с целью обуздать ускоряющуюся инфляцию в стране.

Инфляция в Соединенных Штатах превысила прогнозы экономистов и выросла до 9,1% – это самый высокий показатель с 1981 года. Как следствие, рынок предполагал, что ФРС в июле могла повысить учетную ставку на 100 базисных пунктов.