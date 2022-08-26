Энергоатом: второй энергоблок на ЗАЭС подключили к сети

Вечером 26 августа второй из остановленных энергоблоков Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) подключили к сети, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении "Энергоатома" в Telegram.

"Сегодня, 26 августа 2022 года, в 21:15 второй из остановленных вчера энергоблоков ЗАЭС был подключен к сети, продолжается набор мощности. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет" , — говорится в сообщении.

Напомним, 26 августа днем к сети подключили первый из остановленных энергоблоков. Таким образом, Запорожская АЭС продолжает работать в энергосистеме Украины.