ОВА: на Сумщине в результате российских обстрелов пострадали 4 жителя

В Сумской области в результате российских обстрелов в пятницу пострадали четыре человека, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

"К сожалению, четыре человека в Белопольской общине получили травмы, сейчас находятся под наблюдением врачей".

По состоянию на 22 часа за день россияне выпустили по Сумщине около 140 мин и снарядов.

Под вражеским огнем оказались территории Эсманской и Шалыгинской общин Шосткинского района, а также Хотинской, Миропольской, Белопольской общин Сумского района.