ОВА: на Сумщине в результате российских обстрелов пострадали 4 жителя
В Сумской области в результате российских обстрелов в пятницу пострадали четыре человека, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.
"К сожалению, четыре человека в Белопольской общине получили травмы, сейчас находятся под наблюдением врачей".
По состоянию на 22 часа за день россияне выпустили по Сумщине около 140 мин и снарядов.
Под вражеским огнем оказались территории Эсманской и Шалыгинской общин Шосткинского района, а также Хотинской, Миропольской, Белопольской общин Сумского района.