ОВА: россияне ночью интенсивно обстреливали Днепропетровскую область

По районам Днепропетровской области ночью 27 августа россияне 10 раз били из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

"Ночь интенсивных обстрелов. Российская армия семь раз ударила по Никопольскому району и трижды по Криворожскому. В Никопольском районе под огонь попали три общины. Прошло без погибших и пострадавших" , – сообщил он.

Последствия обстрелов. Фото: Валентин Резниченко

В Никополь прилетели 7 снарядов из тяжелой артиллерии. В городе повреждены десяток частных домов, учебный центр и линии электропередач. Без света осталось около 5 000 семей. Часть уже подключили, аварийные бригады продолжают работу.

На Марганецкую и Красногригорьевскую общины враг направил более 20 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии. Есть повреждение жилья.

По Криворожскому району россияне стреляли из "Ураганов" и ствольной артиллерии. Попали по дачному массиву и энергетическому предприятию в Зеленодольском обществе. Есть разрушение. Без пострадавших.