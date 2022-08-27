Пентагон заключил контракт на закупку ЗРК NASAMS для Украины

Министерство обороны США заключило сделку с военно-промышленной корпорацией Raytheon Technologies для разработки зенитно-ракетных систем NASAMS, которые передадут Украине. Ее стоимость — более $182 миллиона, сообщает Новое время.

Об этом говорится на сайтах компании и Пентагона.

Сколько систем заказала американская армия, у Raytheon не уточнили. Ориентировочная дата завершения работ — 23 августа 2024 года.

"Raytheon Missiles & Defence и наши партнеры упорно работают над тем, чтобы быстро создать эту критически важную, проверенную систему противовоздушной обороны, чтобы помочь украинцам защищать свою родину" , — заявили в компании.

24 августа президент США Джо Байден принял решение о предоставлении Украине крупнейшего пакета военной помощи стоимостью почти $3 миллиарда — он включает в себя шесть дополнительных систем противовоздушной обороны NASAMS, а также другую военную технику и оборудование.

В Пентагоне говорили, что ранее анонсированные NASAMS передадут Украине уже в октябре-ноябре этого года.

Обычно в состав батареи NASAMS входят три огневых взвода (54 ракеты), объединенных в информационную сеть.

Благодаря тому, что в течение 12 секунд можно выпустить все 54 ракеты батареи по разным целям, ее используют для защиты авиабаз, морских портов, населенных пунктов, военных сил. Комплекс эффективен против БПЛА, вертолетов, крылатых ракет и самолетов.

NASAMS в цифрах: