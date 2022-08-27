Ситуация на валютном рынке изменилась: НБУ снова продает доллары

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 22 по 26 августа 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 7,30 млн долларов и продал 437,07 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 429,77 млн долларов, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Таким образом, центробанк снова начал продавать валюту после того, как на прошлой неделе он выкупил 75,37 млн долларов излишка предложения.

С начала года НБУ купил на межбанке 3 081,61 млн долларов и 110,97 млн евро. При этом НБУ продал 16 613,25 млн долларов и 1 789,11 млн евро.

Отрицательное сальдо интервенций составило 13 531,64 млн долларов и 1 678,14 млн евро.

Напомним, размер международных резервов Украины в течение июля 2022 года сократился на 416,77 млн долларов (на 1,8%) до 22 385,38 млн долларов. По сравнению с июнем (2 300,09 млн долларов) сокращение резервов замедлился в 5,5 раза.