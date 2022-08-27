Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине

В Генеральном штабе ВСУ сообщили﻿ о потерях российских войск в Украине с начала вторжения.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.08 ориентировочно составили:

личного состава – около 46500 (+250) человек ликвидировано,

танков – 1939 (+3),

боевых бронированных машин – 4254 (+3),

артиллерийских систем – 1045 (+5),

РСЗО – 274 (+2),

средств ПВО – 148,

самолетов – 234,

вертолетов – 202,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 836 (+2),

крылатых ракет – 196,

кораблей / катеров – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 3165 (+3),

специальной техники – 99.

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении, отметили в Генштабе.