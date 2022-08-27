Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине

Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине
Фото: Facebook

В Генеральном штабе ВСУ сообщили﻿ о потерях российских войск в Украине с начала вторжения.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.08 ориентировочно составили: 

  • личного состава – около 46500 (+250) человек ликвидировано,
  • танков – 1939 (+3),
  • боевых бронированных машин – 4254 (+3),
  • артиллерийских систем – 1045 (+5),
  • РСЗО – 274 (+2),
  • средств ПВО – 148,
  • самолетов – 234,
  • вертолетов – 202,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 836 (+2),
  • крылатых ракет – 196,
  • кораблей / катеров – 15,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3165 (+3),
  • специальной техники – 99.

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении, отметили в Генштабе.

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