Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине
В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине с начала вторжения.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.08 ориентировочно составили:
- личного состава – около 46500 (+250) человек ликвидировано,
- танков – 1939 (+3),
- боевых бронированных машин – 4254 (+3),
- артиллерийских систем – 1045 (+5),
- РСЗО – 274 (+2),
- средств ПВО – 148,
- самолетов – 234,
- вертолетов – 202,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 836 (+2),
- крылатых ракет – 196,
- кораблей / катеров – 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3165 (+3),
- специальной техники – 99.
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении, отметили в Генштабе.