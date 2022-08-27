Британская разведка назвала причину наращивания усилий РФ возле Донецка

По мнению британской разведки, РФ усилила интенсивность обстрелов на донецком направлении с целью оттянуть туда дополнительные украинские силы на фоне сообщений о планах Украины по контрнаступлению, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.

Британская разведка отмечает усиление интенсивности российских обстрелов в последние пять дней в донецком направлении. Севернее Донецка идут интенсивные бои вблизи городов Северск и Бахмут.

"Вероятно, пророссийские сепаратистские боевики немного продвинулись в центр села Пески, что вблизи Донецкого аэропорта. Однако в целом российские войска обеспечили немного территориальных достижений" , - говорится в обзоре.