Британская разведка назвала причину наращивания усилий РФ возле Донецка
По мнению британской разведки, РФ усилила интенсивность обстрелов на донецком направлении с целью оттянуть туда дополнительные украинские силы на фоне сообщений о планах Украины по контрнаступлению, сообщает Европейская правда.
Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.
Британская разведка отмечает усиление интенсивности российских обстрелов в последние пять дней в донецком направлении. Севернее Донецка идут интенсивные бои вблизи городов Северск и Бахмут.
"Вероятно, пророссийские сепаратистские боевики немного продвинулись в центр села Пески, что вблизи Донецкого аэропорта. Однако в целом российские войска обеспечили немного территориальных достижений", - говорится в обзоре.
"Существует реалистичная вероятность того, что Россия усилила свои усилия на Донбассе, пытаясь привлечь или закрепить дополнительные украинские подразделения на фоне предположений, что Украина планирует большое контрнаступление", - отмечают в британской разведке.