Украина экспортировала морскими портами более 1 млн тонн агропродукции

В рамках реализации Инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов вышли 44 судна, которые вывезли более 1 млн тонн агропродукции в 15 стран мира, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в сообщении Администрации морских портов Украины.

Утром 26 августа еще 4 судна вышли из порта Черноморск, по которым было отправлено 133 тыс. тонн пшеницы, кукурузы и масла в порты Судана, Индии, Египта и Турции.

"За неделю работы "зернового коридора" порты Большой Одессы приняли 13 судов под загрузку 362 тыс. тонн пшеницы, кукурузы, рапса, масла, сои и ячменя, направляющихся в порты Испании, Израиля, Германии и Турции. В то же время 13 судов из 294 тыс. тонн пшеницы, масла, сои, рапса и кукурузы были отправлены в порты Ливии, Нидерландов, Израиля, Индии, Египта, Турции, Германии и Судана" , – говорится в сообщении.

Также Президент Украины в вечернем обращении отметил, что уже 70 заявок на прибытие новых судов на загрузку. Основная цель – выйти на объем в 3 млн. тонн экспорта по морю ежемесячно. И это очень важно для Африки, Азии и Европы.

В рамках работы "зернового коридора" экспорт любых других товаров кроме продукции АПК пока не планируется.﻿﻿ В течение августа по украинской железной дороге было перевезено более 1 миллиона тонн зерна на экспорт, из них сухопутными коридорами – 549 тысяч тонн.

По состоянию на 25 августа в Украине уже намолотили 25,5 миллиона тонн зерна, собранных на 59% засеянной площади – 6,6 миллиона гектаров.