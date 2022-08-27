РФ заблокировала итоговый документ на конференции по ядерному договору

После заявления России о нежелании подписывать итоговый документ по результатам Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) встреча стран-участниц мероприятия в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке завершилась в пятницу, 26 августа, без подписания коммюнике, сообщает Deutsche Welle.

"К моему глубокому сожалению, на этой конференции не удалось прийти к соглашению", – заявил президент конференции Густаво Злаувинен.

Причиной для отказа от подписания документа стали возражения к тексту содержательной части документа со стороны представителя российской делегации, замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игоря Вишневецкого.

По данным dpa, он заявил, что Россия не одобряет содержание пяти разделов проекта итогового соглашения, при этом не указав конкретных подробностей возникших претензий, и что некоторые другие страны поддерживают это заявление. С подобным заявлением выступил и другой представитель российской делегации, указав, что другие страны используют конференцию "для сведения счетов с Россией" из-за развязанной ею войны против Украины.

После речи Вишневецкого представители многих других стран выразили согласие с текстом итогового документа, но их высказывания не изменили ситуацию. Ввиду этого конференция, проходившая с 1 по 26 августа, завершилась лишь подписанием процедурной части документа, которая устанавливает только сроки проведения следующей конференции ДНЯО – она пройдет в 2026 году – и порядок подготовки к ней.