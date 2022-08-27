ОВА: войска РФ обстреляли окрестности Николаева, начался пожар

В ночь на субботу, 27 августа, войска РФ обстреляли Николаев, сообщает Новое время.

Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

По его словам, снаряды попали по окрестностям областного центра. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется.

Фото: ГСЧС

Ким добавил, что 26 августа оккупанты выпустили по Николаеву два реактивных снаряда из системы залпового огня "Смерч". Попадания были по открытым территориям за городом. Пострадавших и разрушений нет.

В областном управлении ГСЧС уточнили, что в результате ночного обстрела Николаева начался пожар. Загорелся мусор в гараже на территории садового общества в одном из районов города. За несколько часов пожар удалось ликвидировать.