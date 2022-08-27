Из госбюджета планируют выделить деньги для закупки газа – законопроект

Комитет Верховной рады по вопросам бюджета поддержал проект изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2022 год". Документ предусматривает выделение 12,7 млрд гривен на закупку газа, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Законопроектом №7681 предлагается выделить средства Министерству энергетики Украины на расходы по новой бюджетной программе "Приобретение природного газа для прохождения отопительного сезона 2022-2023 годов" за счет увеличения государственных внешних заимствований.

Законопроектом предполагается установить, что "Нафтогаз" после реализации природного газа, приобретенного за счет таких расходов, перечисляет средства от такой реализации в государственный бюджет.

Как отмечается в сообщении, законопроект "направлен на обеспечение энергетической безопасности государства и нужд потребителей Украины (бытовых потребителей, бюджетных организаций, предприятий теплоэнергетики) в природном газе в течение отопительного сезона 2022-2023 годов в условиях общеевропейского энергетического кризиса".