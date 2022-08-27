ОВА: оккупанты обстреляли Сумскую область из пулеметов и минометов

Утром 27 августа российские войска обстреляли приграничные районы Сумской области. Они открывали огонь из пулеметов и минометов. Потерь и разрушений нет, сообщает Новое время.

Об этом заявил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

В полтретьего ночи войска РФ открыли пулеметный огонь по территориям Шалыгинского общества. Они произвели 20 выстрелов.

В 07:40 начался минометный обстрел со стороны России по окрестностям Атынского и Белопольского общества. Было зафиксировано около 18 прилетов.