Спутник зафиксировал последствия новых ударов ВСУ по Антоновском мосту

Спутник компании Planet Labs зафиксировал последствия нового удара ВСУ по Антоновскому мосту в захваченном Херсоне в пятницу, 26 августа, сообщает Новое время.

Спутниковый снимок опубликовал OSINT-исследователь Тим Эрхарт в своем Twitter.

По его словам, снимок был сделан около 15:00 26 августа.

На нем видно, что удары пришлись на южную секцию моста. Она не разрушена, но дорожное покрытие значительно повреждено. Также на Антоновском мосту не видно транспорта.

Эрхарт также показал спутниковый снимок Дарьевского моста через реку Ингулец, который ВСУ вывели из строя в этот же день.

Повреждений на нем не видно из-за качества съемки. Но рядом есть понтонная переправа. Предположительно, именно ее оккупанты используют для переброски военной техники.

Днем 26 августа в Херсоне раздались взрывы с разницей в час, позже в соцсетях сообщили об ударах по Антоновскому мосту.

Силы обороны Украины также вывели из строя Дарьевский мост в Херсонской области. Войска РФ перестали эксплуатировать его после выполнения огневых задач ВСУ.