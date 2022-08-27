Шмыгаль: морякам разрешат выезд за границу, но с условием

Кабинет министров разрешил выезд за границу морякам. Это будет возможно по согласованию территориального центра комплектования, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Моряки будут иметь возможность пересекать границу исключительно по согласованию территориального центра комплектования" , - написал он.

По его словам, выезжать за границу будет разрешено мужчинам, которые являются членами экипажей морских и речных судов и продолжают работать на судах. А также студентам (курсантам) учебных заведений, которые должны пройти практическую подготовку на судне.

Как отметил Шмыгаль, Украина - один из мировых лидеров по количеству высококвалифицированных моряков. В мировом торговом мореходстве работает более 100 тысяч украинцев.