Энергоатом: войска РФ обстреляли площадку Запорожской АЭС

За минувшие сутки российские оккупанты снова обстреляли площадку Запорожской АЭС, сообщает Новое время.

Об этом говорится в сообщении компании "Энергоатом".

По данным компании, повреждения уточняются. По состоянию на 27 августа ЗАЭС продолжает работать с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

"Из-за присутствия на станции российских военных, их оружия, техники и взрывчатки есть серьезные риски для безопасной работы ЗАЭС. В результате периодических обстрелов повреждения испытала инфраструктура станции, существуют риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высока и пожарная опасность" , — отметили в Энергоатоме.

Там подчеркнули, что оккупанты готовятся к приезду миссии МАГАТЭ и поэтому усилили давление на персонал ЗАЭС. Это делается для неразглашения ими свидетельств о преступлениях оккупантов на станции и использования ее в качестве военной базы.

"Украина призывает мировое сообщество безотлагательно принять меры, чтобы заставить Россию освободить ЗАЭС и передать электростанцию ​​под контроль нашего государства ради безопасности всего мира" , — резюмировали в Энергоатоме.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В "Энергоатоме" сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. 22 августа оккупанты завезли дополнительные БТР и спецгрузовики в ремонтную зону станции.

В последние недели оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В "Энергоатоме" сообщили, что Россия готовится в ближайшее время отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины.

Украина призывает МАГАТЭ и ООН как можно скорее отправить на Запорожскую АЭС международную миссию. Во время встречи с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем во Львове президент Владимир Зеленский обсудил с ним ядерную угрозу, которую провоцирует на Запорожской АЭС российская армия.

По данным СМИ, МАГАТЭ готовит экстренный визит на ЗАЭС на следующей неделе.