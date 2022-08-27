Bloomberg: Британия не отказалась от российского дизтоплива, несмотря на заявления

Великобритания так и не отказалась от российского дизтоплива. Текущие данные о поставках противоречат официальному отчету, опубликованному на этой неделе о том, что страна успешно свела закупки к нулю, сообщает Обозреватель.

Об этом пишет Bloomberg

Управление национальной статистики сообщило 24 августа, что Великобритания впервые за всю историю не импортировала дизтопливо из РФ в июне. Это говорит о том, что после вторжения в Украину правительство достигло своей цели и полностью отказалось от всех закупок природного газа и нефти.

Однако данные, опубликованные позже Департаментом бизнеса, энергетики и промышленной стратегии днем​​, говорят о другом. Они показали, что российский импорт дизельного топлива в этом месяце по-прежнему был примерно вдвое меньше, чем годом ранее. По данным BEIS, импорт ДТ из России за месяц составил 106 тысяч тонн – 1,8% от общего объема импорта Британии.

Несоответствие заключается в способе сбора статистики. Данные ONS основаны на стране, отправляющей грузы, тогда как BEIS учитывает страну происхождения. Это показывает одну из оперативных трудностей в обеспечении соблюдения санкций.

Ранее этим летом некоторые участники рынка обсуждали идею маршрутизации российского топлива через другие порты до прибытия в Великобританию.

Согласно данным Vortexa, с момента полномасштабного вторжения страны-террориста в Украину Великобритания ввозила больше дизельного топлива из других стран, особенно из Бельгии. Оттуда в период с марта по июль резко возросло количество прибывающих.

В то время как Бельгия отправляет больше дизельного топлива в Великобританию, она также импортирует больше из России. Полный запрет Великобритании на поставки ДП из РФ не вступит в силу до конца 2022 года. В настоящее время также нет полного запрета на поставки российского топлива в Европейский Союз.