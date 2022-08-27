Шмыгаль назвал главный риск отопительного сезона
Украина готова к отапливаемому сезону 2022/2023 годов на 75%. Главным риском являются террористические акты России на энергетические объекты. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
"Этот отопительный сезон без преувеличения станет самым сложным в истории независимой Украины. Главный риск - это террористические акты России против критической инфраструктуры", - написал он.
Как отметил премьер, поэтому правительство выделяет 1,4 млрд гривен на закупку стратегического запаса материальных резервов, который позволит оперативно реагировать на вызовы и проблемы тепло- и водоснабжения. Речь идет об оборудовании с простым и быстрым развертыванием и обслуживанием.
Параллельно с закупками правительство продолжает ремонты критической инфраструктуры и другую подготовку к отопительному сезону.
"Состояние готовности сейчас 75%. Делаем все, чтобы все украинцы этой зимой были с теплом и светом", - добавил Шмыгаль.
Напомним Комитет Верховной рады по вопросам бюджета поддержал проект изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2022 год", который предусматривает выделение 12,7 млрд гривен на закупку газа.