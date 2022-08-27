NYT: МАГАТЭ сформировало состав миссии на Запорожскую АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сформировало состав миссии, которая, как ожидается, на следующей неделе посетит Запорожскую атомную электростанцию, пишет Александр Мороз, РБК-Украина.

Об этом пишет The New York Times.

Сообщается, что группа экспертов уже сформирована. Список команды, с которым ознакомилась NYT, включает главу МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси и еще 13 экспертов из преимущественно нейтральных стран.

Также отмечается, что ни США, ни Великобритания, ни другие страны, которые оказывают решительную военную поддержку Украине, не будут представлены в этой миссии.

Зачем нужна миссия МАГАТЭ

В последние недели участились обстрелы территории Запорожской АЭС. А на днях впервые в истории станция была полностью отключена от энергосети. Это произошло в результате перебоев в работе линии электропередач.

Украина опасается, что в результате российских обстрелов на ЗАЭС может произойти радиационная авария. В связи с этим уже разработан план эвакуации из близлежащих районов, а министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что закуплено достаточно препаратов для защиты щитовидной железы.

Отметим, в "Энергоатоме" заявили, что обстрелы могут привести и к другим чрезвычайным происшествиям на ЗАЭС, помимо ядерной катастрофы.

Ранее сообщалось, что миссия МАГАТЭ может посетить атомную станцию уже 29 августа.