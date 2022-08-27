Депутат: в Херсонской области снова перебои со светом

В оккупированном российскими войсками Херсоне и области снова перебои со светом, пишет Илона Свиридова, РБК-Украина.

Об этом заявил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"Сегодня снова перебои со светом в крупных городах области и непосредственно в Херсоне. Что касается сел, то есть те, в которых электроснабжение отсутствует с первых дней оккупации, но люди все равно остаются там и не хотят никуда ехать" , - отметил он.

Кроме того, по его словам, жителям Херсонской области пишут на Viber с манипулятивными социальными опросами по поводу их настроений по отношению к России.