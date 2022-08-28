Mercedes-Benz продаст свой завод в России

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz намерен продать свой завод по сборке автомобилей в Московской области, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Покупателем может стать российский дилер компании "Автодом". В Mercedes утверждают, что рассматривают разные варианты ведения бизнеса в РФ, пишет издание "Коммерсантъ".

Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz хотел продать имущество своего дистрибутора "Мерседес-Бенц Рус" одному из российских дилеров и обсуждал передачу ему также и прав дистрибутора.

Если российская компания купит завод, она не сможет использовать его для сборки машин немецкой марки, поскольку для этого нужны поставки от большого количества авторизованных производителей компонентов, что невозможно без поддержки штаб-квартиры.

Завод, запущенный в 2019 году, не вернул вложения, поэтому концерн может сохранить возможность обратного выкупа площадки. В отчете Mercedes-Benz за второй квартал упомянуты риски экспроприации активов в РФ, а потери бизнеса в стране в легковом сегменте в январе-июне оценены в 658 млн евро.