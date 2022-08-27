В Майами запустили программу выкупа оружия для Украины

Американский город Майами в сотрудничестве с полицией запустил программу добровольного выкупа огнестрельного оружия у местных жителей. Особенность программы в Майами - все оружие будет отправлено в качестве помощи для Украины, пишет Артем Горовенко, РБК-Украина.

Сообщается, что в рамках кампании Guns 4 Ukraine предлагается обменять оружие на денежные сертификаты.

"Город Майами запустил программу добровольного выкупа оружия, чтобы помочь в обеспечении безопасности и защиты Украины" , - отметили в полицейском управлении Майами.

Также сообщается, что в рамках пробной кампании, которая прошла в июле, 167 единиц оружия были переданы в Ирпень (Киевская область), который стал городом-побратимом.

Жителям Майами предлагают карту на 50 долларов за пистолеты, 100 долларов за дробовик или винтовку, 150 долларов за автоматы типа AR-15 или AK-47.