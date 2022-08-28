ООН: в украинских зернохранилищах не хватает места для нового урожая

Украине нужно продать несколько миллионов тонн продовольствия, хранящегося в зернохранилищах, чтобы освободить место для следующего урожая, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом заявил постоянный координатор ООН в Специальном координационном центре в Стамбуле Амир Махмуд Абдулла.

По его словам, с момента подписания соглашения о разблокировке украинских портов для торговли продовольствием из черноморских портов отправилось на экспорт больше миллиона тонн зерна.