ООН: в украинских зернохранилищах не хватает места для нового урожая
Украине нужно продать несколько миллионов тонн продовольствия, хранящегося в зернохранилищах, чтобы освободить место для следующего урожая, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.
Об этом заявил постоянный координатор ООН в Специальном координационном центре в Стамбуле Амир Махмуд Абдулла.
По его словам, с момента подписания соглашения о разблокировке украинских портов для торговли продовольствием из черноморских портов отправилось на экспорт больше миллиона тонн зерна.
"С помощью Черноморской зерновой инициативы удалось освободить какое-то место, но необходимо экспортировать намного больше зерна, чтобы освободить место для следующего урожая", - сказал он.