CNN: Украина применила американскую концепцию сопротивления для взрывов в Крыму

В войне с Россией Украина успешно применяет концепцию сопротивления ROC - в частности, признаки ее использования видят в серии взрывов в Крыму, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет CNN.

Речь идет об "Оперативной концепции сопротивления" (Resistance Operating Concept/ROC). Она была разработана США совместно с НАТО и другими союзниками в 2013 году, после войны России с Грузией в 2008 году. CNN отмечает, что сначала только Эстония, Литва и Польша выразили энтузиазм относительно доктрины, но после оккупации Крыма Россией в 2014 году, что ошеломило Украину и Запад, интерес к методу сопротивления быстро возрос.

Концепция сопротивления предполагает основу для способности страны противостоять внешнему давлению и планированию сопротивления, определяемому как усилия всей страны по восстановлению суверенитета на оккупированных территориях. Доктрина не предназначена для создания или поддержки повстанческого движения, ее цель – создать санкционированные правительством силы, которые будут проводить действия против иностранных оккупантов с целью восстановления суверенитета.

CNN пишет, что подходом руководствуются не только украинские военные, но и гражданское население страны в рамках согласованного сопротивления российской армии. Доктрина сопротивления предусматривает насильственные действия, в частности использование коктейлей Молотова, умышленно поджоги и добавление химикатов к бензобакам для диверсии вражеских транспортных средств, и призывает к широкой кампании по обмену сообщениями, чтобы предотвращать распространение вражеских сообщений и поддерживать единство населения.

Видео украинских ударов по российским танкам, часто под саундтрек к поп-музыке или хэви-металлу, стали вирусными, как и кадры, на которых украинские солдаты спасают бездомных животных. Отмечается, что "намеренно или нет, но это становится частью сопротивления, позволяя Украине формировать заголовки в западных СМИ в свою пользу и часто очеловечивая украинских военнослужащих так, как это позорно не удалось российским военным".

CNN также пишет, что в авангарде сопротивления находится президент Владимир Зеленский, который "своими ночными речами и частыми международными выступлениями не дает конфликта исчезнуть из виду. Его визиты на передовую освещают мировые новости, а президента России Владимира Путина редко можно увидеть вне Кремля или Сочи. Шквал сообщений, в свою очередь, спровоцировал волну поддержки из-за границы и увеличил поставки большего количества оружия и боеприпасов.

Генерал-лейтенант в отставке Марк Шварц, командующий Командованием специальных операций в Европе при разработке доктрины, сказал CNN, что "они (украинцы – ред.) используют все ресурсы, а также некоторые достаточно нетрадиционные средства, чтобы взорвать вооруженные силы Российской Федерации … Просто удивительно наблюдать за тем, что, несмотря на невероятные потери жизней и жертв, воля к сопротивлению и решимость сопротивляться могут осуществить" .

Полковник в отставке Кевин Стрингер, руководивший группой разработчиков Оперативной концепции сопротивления, видит признаки ее использования в серии недавних взрывов в Крыму.