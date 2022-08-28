WP: США будут чаще использовать море для поставок оружия в Украину

В Пентагоне сообщили, что военное руководство США будет чаще использовать морские пути для поставок в Украину оружия и боеприпасов, сообщает Новое время.

Об этом пишет The Washington Post.

Ранее США чаще полагались на авиацию, но в данный момент может потребоваться постоянная поставка боеприпасов и тяжелого вооружения — корабли смогут перевозить большое количество оружия.

"Как только мы начали поставлять им гаубицы, мы знали, что нам понадобится больше боеприпасов… Мы могли бы начать использовать больше морских перевозок, чтобы обеспечить эту поддержку и доставить ее туда, иногда даже раньше запроса" , — заявил заместитель директора по операциям Транспортного командования США полковник Стивен Путхофф.

Ранее сообщалось, что Администрация президента США Джо Байдена присвоит название миссии по поддержке Украины и назначит генерала, который будет руководить усилиями по оказанию военной помощи и обучению украинских военных.

В День Независимости Украины 24 августа президент США Джо Байден утвердил крупнейший в истории пакет военной помощи для Украины на сумму 2,98 миллиарда долларов США. Он включает ЗРК NASAMS, авиационные системы борьбы с БПЛА VAMPIRE, дроны RQ-20 Puma и не только. В Пентагоне заявили, что передаваемые возможности понадобятся Украине в среднесрочной и долгосрочной перспективе.