Мэр: ночью в Мелитополе раздались громкие взрывы
Во временно оккупированном Мелитополе и поселке Мирное Мелитопольского района в ночь на воскресенье, 28 августа, прогремели взрывы, сообщает Новое время.
Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.
"В час ночи жители всех районов слышали громкие взрывы. Первый из них был такой силы, что в некоторых домах дрожали окна и посыпалась штукатурка. Ждем подтверждения того, что ВСУ ювелирно точными ударами отминусовали еще одну базу оккупантов", — говорится в сообщении.