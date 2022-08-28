ОВА: россияне всю ночь обстреливали Днепропетровщину, есть разрушения

Российские оккупационные войска избивали по Днепропетровской области из "Градов", "Ураганов", тяжелой артиллерии, попали по четырем общинам в двух районах, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил глава ОВА Валентин Резниченко.

Никопольский район враг накрыл огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии. Сам Никополь обстреляли трижды, изуродовали несколько жилых домов и автомобилей. Без света осталось более 1500 семей.

Отмечается, что в Марганецкой общине один дом уничтожен, до десяти – поврежден. В Марганце задел склад и цеха местной фабрики. В городе перебита линия электропередач.

В Красногригорьевской общине тоже есть разрушение жилых домов.

По данным ОВА, по Криворожскому району враг гнал "Ураганом". Под удар попала Зеленодольская община. Там в очередной раз попали по дачному массиву и предприятию.