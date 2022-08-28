Генштаб сообщил о потерях российских войск в Украине
За сутки в Украине погибло около 250 российских военных. Данные о потерях войск РФ обнародовал Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.08 ориентировочно составили:
- личного состава – около 46750 (+250) человек ликвидировано,
- танков – 1942 (+3),
- боевых бронированных машин – 4257 (+3),
- артиллерийских систем – 1050 (+5),
- РСЗО – 274,
- средств ПВО – 148,
- самолетов – 234,
- вертолетов – 202,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 838 (+2),
- крылатых ракет – 196,
- кораблей / катеров – 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3171 (+6),
- специальной техники – 99.
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении, отметили в Генштабе.