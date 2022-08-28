Генштаб сообщил о потерях российских войск в Украине

Генштаб сообщил о потерях российских войск в Украине
Фото: Facebook

За сутки в Украине погибло около 250 российских военных. Данные о потерях войск РФ обнародовал﻿ Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.08 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 46750 (+250) человек ликвидировано,
  • танков – 1942 (+3),
  • боевых бронированных машин – 4257 (+3),
  • артиллерийских систем – 1050 (+5),
  • РСЗО – 274,
  • средств ПВО – 148,
  • самолетов – 234,
  • вертолетов – 202,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 838 (+2),
  • крылатых ракет – 196,
  • кораблей / катеров – 15,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3171 (+6),
  • специальной техники – 99.

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении, отметили в Генштабе.

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