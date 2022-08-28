Генштаб сообщил о потерях российских войск в Украине

За сутки в Украине погибло около 250 российских военных. Данные о потерях войск РФ обнародовал﻿ Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.08 ориентировочно составили:

личного состава – около 46750 (+250) человек ликвидировано,

танков – 1942 (+3),

боевых бронированных машин – 4257 (+3),

артиллерийских систем – 1050 (+5),

РСЗО – 274,

средств ПВО – 148,

самолетов – 234,

вертолетов – 202,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 838 (+2),

крылатых ракет – 196,

кораблей / катеров – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 3171 (+6),

специальной техники – 99.

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении, отметили в Генштабе.