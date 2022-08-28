Более 40% украинских переселенцев в Британии уже нашли работу

Среди украинских переселенцев, приехавших в Великобританию после полномасштабного вторжения России, более 40% уже нашли работу, сообщает Экономическая правда.

Об этом свидетельствуют данные Бюро Национальной Статистики (ONS)

Согласно данным опроса, часть граждан Украины, работающих в Великобритании, выросла до 42% с 9% в апреле, а доля тех, кто имеет банковский счет – до 93% с 43% в апреле. Около 37% респондентов сказали, что им достаточно денег, чтобы удерживать себя в течение следующих трех месяцев.

Почти половина (47%) респондентов заявили, что останутся в Великобритании минимум на год, а 28% намерены остаться минимум на три года.

Среди украинцев, получивших квалификацию за пределами Великобритании, 43% отметили, что британские работодатели вообще не признавали их квалификацию, когда они подавали заявку на работу.

Около половины (47%) респондентов сказали, что они сталкивались с некоторыми препятствиями для того, чтобы получить работу в Великобритании. Наиболее распространенными были знания английского языка, не соответствующие требованиям к работе (58%), квалификация, которая не признавалась или не была действительной в Великобритании (33%), или респонденты не нашли работу, соответствующую их навыкам (24%).