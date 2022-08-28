Мининфраструктуры: в Украину за сутки прошло рекордное количество судов

За минувшие сутки, 27 августа, в направлении портов Измаил Рени и Усть-Дунайск через устье Быстрое и румынский канал Сулина прошли 11 судов, общим объемом 45 тысяч тонн. Это рекордный показатель с начала полномасштабного вторжения России, сообщает Корреспондент.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры Украины.

В частности, через устье Быстрое судового хода р. Дунай - Черное море прошло семь судов, а через румынский канал Сулина - четыре.

С марта через дунайские порты перевезено более 4 млн. тонн зерна - на данный момент это больше, чем всеми другими видами транспорта, сообщают в Министерстве.

“Динамика увеличения - существенная. Если в марте наши порты обрабатывали на экспорт только 16,5 тыс. тонн агропродукции, то уже в июле показатель составил около 1,4 млн тонн. Это отличные результаты, но точно не окончательные. Даже со стабильной работой Инициативы по безопасной транспортировке агропродукции по Черному морю Министерство инфраструктуры продолжает усовершенствование экспортной логистики на Дунае.