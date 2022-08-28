В Британии оценили, усилится ли мощность РФ в войне после увеличения армии
Указ российского диктатора Владимира Путина об увеличении численности армии вряд ли повысит боевую мощь РФ в войне против Украины, сообщает Новое время.
Об этом говорится в сообщении Минобороны Великобритании.
В ведомстве указывают, что остается непонятно попытается Россия сделать это за счет рекрутинга большего количества добровольцев-контрактников, или путем увеличения призыва.
"В любом случае, в условиях действующего законодательства этот приказ вряд ли существенно поможет РФ увеличить ее боевые способности в Украине. Ведь Россия потеряла десятки тысяч военных, новых контрактиков - мало, а призывники, по крайней мере технически, не обязаны выполнять задачи за пределами территории РФ", — говорится в сообщении.
В четверг, 25 августа, российский президент Владимир Путин приказал военному руководству увеличить штатную численность армии РФ на 137 тысяч человек. Таким образом, общее количество российских военнослужащих, по его замыслу, должно составлять 1 150 628 человек.