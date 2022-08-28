ГПСУ: оккупанты обстреляли пограничье Украины больше 150 раз

Российские военные обстреляли приграничье Сумской и Черниговской области более 150 раз, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

Об этом заявили в Государственной пограничной службе Украины.

"Накрывали из минометов, ствольной артиллерии, РСЗО" , - говорится в сообщении.

Как добавляют пограничники, в результате обстрела одного из населенных пунктов уничтожена и повреждена гражданская инфраструктура: школа, детский сад, общежитие училища, почта, магазин и другие сооружения, в т.ч. частные дома.