ГПСУ: оккупанты обстреляли пограничье Украины больше 150 раз
Российские военные обстреляли приграничье Сумской и Черниговской области более 150 раз, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.
Об этом заявили в Государственной пограничной службе Украины.
"Накрывали из минометов, ствольной артиллерии, РСЗО", - говорится в сообщении.
Как добавляют пограничники, в результате обстрела одного из населенных пунктов уничтожена и повреждена гражданская инфраструктура: школа, детский сад, общежитие училища, почта, магазин и другие сооружения, в т.ч. частные дома.