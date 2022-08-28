ОВА: войска РФ обстреляли Славянск и Краматорск

Ночью российские оккупанты обстреляли Славянск и Краматорск. Об этом заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, сообщает Корреспондент.

По словам Кириленко, около часа ночи россияне начали обстреливать Славянск. В результате атаки повреждено восемь многоэтажек, один из снарядов попал во двор школы. Обошлось без жертв.

Кроме того, ночью под российские обстрелы попал город Краматорск. Военные РФ целились в железнодорожную инфраструктуру и повредили жилые дома рядом с железной дорогой. Информации о пострадавших пока нет.

"Последствия этих обстрелов могли быть гораздо страшнее, если бы жители пострадавших домов не были вовремя эвакуированы" , - подчеркнул глава Донецкой ОВА.