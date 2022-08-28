В Одессе мужчину за пророссийские посты обязали читать исторические книги

Приморский суд Одессы вынес приговор мужчине, который распространял в соцсетях пророссийские посты. Его обязали читать историческую литературу, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Об этом свидетельствуют данные из судебного реестра.

Осужденный писал в заблокированной в Украине соцсети "Одноклассники" антиукраинские посты. Он оправдывал действия российской армии и призывал к насильственной смене власти в Украине.

Против одессита открыли уголовное дело за посягательство на территориальную целостность Украины и действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя. В суде мужчина признал свою вину.

Ему назначили 3 года условного срока и обязали прочитать книги Сергея Плохия "Врата Европы. История Украины от скифских войн до независимости" и Романа Иваничука "Орда".